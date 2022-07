Kiko Matamoros ya no está en Honduras. El tertuliano de Sálvame ha sido expulsado del reality de Mediaset tras la votación del público. En un duelo frente a Marta Peñate, por ver quién se quedaba en la isla, Matamoros fue expulsado definitivamente del concurso. Una vez llegado a España, el colaborador ha comparecido en el programa para el que trabaja, desentrañando sus peripecias por el reality de supervivencia.

Matamoros reconoció que lleva 50 años enganchado a la cocaína, y que ha estado jugando con la muerte muy de cerca: “He jugado con la muerte porque he entendido la vida como una juego. La gente sabe que he sido 50 años adicto a la cocaína, pero quiero que la gente sepa que estoy en fase de recuperación, aunque no es disculpa de nada. La inicié un mes y medio antes de venir al concurso porque tenía la mucosa casi necrosada. La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero mata, hace mucho daño”.

El colaborador de 'Viva la vida' y 'Sálvame' llevaba un mes y medio sin consumir cocaína cuando comenzó la aventura en Honduras, algo que Emma García sorprende, porque arrastraba una adicción de más de cincuenta años (desde que tenía quince años): "¿Has tenido mono?", le pregunta, directamente la presentadora. Kiko responde a todo.

Matamoros habla de la alteración del comportamiento de las personas que consumen droga, "arruinan sus relaciones familiares personales y profesionales, pero el problema es cómo abandonas tus obligaciones familiares, y acabas con la vida truncada", confiesa. Emma García le pregunta directamente si le afectó a él y Kiko reconoce que algo sí: "Había muchos días que llegaba a casa a las 8 de la mañana para recoger a mis hijos llevarles al colegio. No es lo mismo acostarte con tus hijos que levantarlos. No sé si lo notaban porque eran pequeños, pero raro me verían".

Ya mayores, sus hijos se han preocupados por él y se ha interesado en si consumía o no y le instaban a lo dejara. Estos se quedaron algo más tranquilos cuando Kiko cambió sus hábitos a raíz de iniciar una relación con Marta López Álamo, pues desde que mantiene una relación con la modelo, ha rebajado su consumo. Además, Kiko confiesa que ha llegado a consumir para no dormir y terminar de leer un libro que le estaba gustando mucho en ese momento.