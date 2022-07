Importante terremoto en Telecinco. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar 'Viva la vida'.

La información era confusa en los primeros minutos, ya que diversas fuentes aseguraban en un primer momento que solo se trataba de una cancelación temporal durante el próximo mes de agosto.

Sin embargo, el programa presentado por Emma García se despedirá para siempre de la audiencia de Telecinco la última semana de julio, concretamente el domingo 24 de julio, cuando se emita la última entrega. Por el momento se desconoce el futro de la presentadora Emma García, así como de los colaboradores habituales como Ana María Aldón o Alejandra Rubio.

Lo que sí está claro es que Emma García seguirá ligada a Mediaset, según ha confirmado ella en una entrevista a El Cierre Digital. "Nunca sé cuál va a ser el futuro, pero sí le aseguro que sigo en Mediaset", ha señalado. "Mis jefes me han confirmado que después del verano, para mediados de septiembre, estaré delante de un nuevo programa en Tele5. Tengo la suerte de que sigan confiando en mi trabajo".

En Viva la Vida, Kiko Matamoros ha dedicado unas bonitas palabras al programa y a la presentadora durante su entrevista. "Me da mucha pena tener que despedirnos, no se sabe por cuánto tiempo ni hasta cuando ni hasta donde pero quiero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado y cómo hemos trabajado. Y te digo una cosa, me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnifica", son las palabras con las que Kiko Matamoros responde a la presentadora.

Emma García no tarda en reaccionar a las bonitas palabras de Kiko, pero advierte: "No me emocionéis, que estoy muy sensible". Además, comenta lo siguiente: "Os voy a decir una cosa... estoy sensible, emocionada porque han sido aquí casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, dentro y fuera de las cámaras". "Yo tengo esa sensación de joe, que estoy emocionada, que en cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero que terminemos con alegría, con felicidad y todo lo demás. Estáis todos emocionados, pero todavía nos queda", remata Emma García para animar al resto de colaboradores.

El sustituto

Mediaset tiene previsto poner en marcha un nuevo espacio de producción propia con una de sus productoras participadas. Y ese programa ya ha llegado.

Llega ‘Ya es verano’, un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo.

Producido en colaboración con Unicorn Content, ‘Ya es verano’ se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa:

Frank Blanco, con el foco en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de ‘Lo más’, el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital.

Marta González Novo aportará su experiencia y su conocimiento sobre la información relevante para los ciudadanos en ‘Informados’, el bloque en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada en reportajes, análisis y conexiones en directo.

Con amplia experiencia en el periodismo de calle y en información de crónica social, Verónica Dulanto será la conductora de ‘La hora del salseo’, un completo repaso al mundo del corazón y sus protagonistas, abordado con humor y condimentado con informaciones exclusivas y las opiniones de un nutrido grupo de colaboradores.