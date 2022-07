Jennifer Lara saltó a la fama por participar como tronista en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa. En su Instagram subía fotos posando como de su hija, Ángel. Sin embargo, en los últimos post ha narrado en directo como "los Cuerpos y Seguridad del Estado" se llevaban a su hija tras el auto de la jueza que insta a "entregar inmediatamente" a su hija tras la batalla judicial que tiene abierta con su expareja por la custodia.

A través de un vídeo difundido en la propia cuenta de Instagram de Lara se observa como la extronista se despide llorando de la niña mientras esperan la llegada de los servicios de seguridad. A través de esta red social se convocó una protesta en las puertas del domicilio que finalmente solo sirvió para apoyar a la joven.

Tal y como cuenta en exclusiva para Telecinco la joven se ha visto en la necesidad de tomar una decisión a la desesperada: decir adiós a su vida en Alicante y a su estabilidad emocional y económica. "Lo voy a dejar todo", explica de manera contundente. Y es que, a pesar de lo delicada que es la situación, a la influencer no le tiembla el pulso cuando se trata de su hija. Por ella es capaz de todo. "Voy a dejar mi trabajo, mi casa y voy a dejar mi dependencia económica, a pesar de que tengo un buen trabajo con un buen sueldo y que, por horario, me permite disfrutar de mi hija porque no trabajo todo el día", detalla.

En Socialité también han comentado las imágenes del vídeo. Unas imágenes con las que María Patiño se ha mostrado muy crítica: "Yo lo siento, no tengo toda la información del caso, pero viendo esto en lo único que puedo pensar es en esa pobre niña llorando al ver a su madre con ese ataque de nervios y en medio de esa desagradable situación, se nos olvida que lo importante son los niños, unos niños que traemos a este mundo por voluntad propia y a los que tenemos que cuidar y proteger".

No obstante, más allá de la crudeza de las imágenes, este momento del programa se ha vuelto viral por la imagen que han compartir en sus redes sociales para ilustrarlo. En ella se ve , en la parte derecha, a una de las reporteras del espacio con un corte muy peculiar. "Alguien entiende la imagen de la derecha???", se preguntaba una usuaria. "A PRIMERA VISTA ¿CUANTAS PIERNAS TIENE LA REPORTERA?", comentaba otro.

La explicación a esa curiosa imagen es que la pantalla estaba dividida en el momento de la captura, de ahí el curioso efecto óptico que ha sorprendido a los fans.