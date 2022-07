Parece que fue ayer y en realidad han pasado ya diez años (una década ni más ni menos) desde que Masterchef llegó por primera vez a nuestra vida en la televisión pública y pasó casi casi a convertirse en un talismán de las audiencias para TVE. Casi es el único programa que funciona a pleno rendimiento.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

Pero esta vez hay muchos espectadores que no están del todo contentos con la deriva que ha tomado la televisión pública con su talent de cocina. Y es que hay quién dice que cada vez es más "historias personales y menos cocina". En este sentido muchos aseguran que en la televisión hay "demasiados dramas" y pocos "platos cocinados" por lo que piden que se cambie radicalmente el modo en el que se produce el programa.