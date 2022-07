First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

En el caso de la cita de Ana y Carlos, la cosa fluyó de maravilla. Tanto es así que decidieron conocerse fuera del programa, durante una segunda cita. En el momento de tomar la decisión, sin embargo, parecieron confundirse ciertas intenciones. Carlos buscaba darle un beso en la boca, pero Ana pensó que no era el momento y le hizo una cobra en repetidas ocasiones: "Todavía no toca". Aun así, ella dijo que sí la primera al segundo encuentro. Su acompañante, aunque también accedió después de adular a su acompañante, jugó al despiste con el inicio de la frase: "Yo no... no puedo dejar pasar esta ocasión sin tener una segunda y tercera cita".

El programa se ve obligado a pedir disculpas

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. En este caso, Lydia, de 38 años, dejó a todo el público atónito con su confesión. Resulta que la comensal es familia de la realeza. "Soy familia lejana de la princesa Soraya, de Irán". Entre risas y un poco tímida, Lydia comentaba que no tampoco era algo de lo que hablara mucho: "Tampoco lo cuento mucho. No me considero realeza".

Lydia lleva soltera desde julio de 2021 y buscaba un hombre muy guapo, inteligente, sexy, moreno, de sonrisa bonita... "Lo que engancha es el carácter, puede ser el hombre perfecto pero si le falta chispa". Sin embargo, parece que el "cupido personal" de First Dates supo acertar con su elección. Tuvo una cita con Michele, un italiano de 39 años al que la belleza exótica de su acompañante le ha cautivado.