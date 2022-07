Anabel Pantoja ha estado viendo las imágenes que se ha perdido durante su estancia en Supervivientes. Y es que, días antes de ser expulsada del reality, la sobrina de la Tonadillera, recibía la visita de su gran amigo Juan Solís en la isla. Un encuentro corto pero intenso en el que su amigo intentó aconsejarle y mandarle recuerdos de sus familiares más queridos.

La colaboradora no dudó en preguntarle si su primo, Kiko Rivera, estaba enfadado con ella. Ante la sorpresa de todos, Juan lo negó rotundamente y le aseguró que tanto sus tíos como su primo le estaban apoyando.

Tras estas palabras, hemos querido saber si Juan mintió a Anabel Pantoja para subir su ánimo o al contrario, decía la verdad. El fiel amigo de Anabel asegura que no mintió en ningún momento: "Yo hablé con él antes de irme a Honduras. Él me dijo que quería que ganase su prima independientemente de que le haya defendido o no en redes".

"Yo en ningún momento mentí, a lo mejor oculté información de que no le ha apoyado, pero mentir no mentí", confiesa el amigo de la colaboradora.

El joven confiesa que la influencer está ahora mismo centrada en su relación con Yulen y discrepa con algunas de las declaraciones que dio Omar Sánchez en su día: "Yo se que hay mucha gente que piensa que le está faltando el respeto, pero yo no". Asegura que "una persona le tiene que guardar respeto a otra cuando están juntos y en el momento que los dos se separan ya no hay respeto ninguno que tenga que guardarle".

En la gala de ayer noche, Ion Aramendi le mostraba a la tertuliana varias imágenes de noticias importantes que se ha perdido durante su estancia en Honduras. Pero las más impactantes para la colaboradora fueron las que protagonizaban varios conocidos y familiares suyos. El discurso de María del Monte en el orgullo sevillano y el de su tía en Madrid, dejaron a Anabel con la cara desencajada: "Estoy muy preocupada porque habéis empezado poniendo imágenes de un telediario y pesaba que era algo serio. Me alegro mucho por María, le mando todo mi apoyo porque la quiero mucho", zanjó la colaboradora.