Kiko Matamoros ha soltado la bomba en Telecinco; las campanas de boda resuenan en Sálvame. El tertuliano estuvo con Toñi Moreno en "Déjate querer", y confesó que no ha encajado nada bien las críticas sobre su concurso en 'Supervivientes 2022'. Además de enfrentarse a gran parte de sus compañeros en 'Sálvame', el tertuliano también ha arremetido contra Mercedes Milá por unas palabras que le dedicó en su cuenta de Instagram.

"No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, tan difícil, tan negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido a sus días", escribió la presentadora. Una reflexión que no le gustó al aludido: "Yo también podría contar cosas que a lo mejor modifican la imagen que la gente tiene de ella".

Hace unos días, Milá reaccionó de forma contundente después de que un periodista le informara de que Matamoros le había respondido. "Me la sopla", aseguró la periodista, que reiteró todo lo que ha dicho sobre él "palabra por palabra". Este lunes, después de que le pusieran esas imágenes, Matamoros volvió a la carga contra ella en 'Sálvame'.

Kiko Matamoros lo ha pasado mal en el reality. empezó con problemas estomacales y el hambre fue mermando sus fuerzas. El colaborador de Sálvame, desesperado por comer en la isla, ha confesado que compro un trocito de tarta a Nacho Palau a cambio de la friolera de mil euros. "Yo a este señor le di una porción de tarta de la que me habían dado a mí. Le di, además, al día siguiente para desayunar, otro trozo a medias para que compartiera con Mariana y se comió la de Mariana. Le di también la cuarta parte de las golosinas que me dieron", ha comenzado contando.

Sin embargo, el plato fuerte de la noche llegó cuando su novia, Marta López, entró en escena. El tertuliano tuvo el valor de pedirle matrimonio en directo. "Vamos a pasar si tu quieres por el altar como tu quieres, vestida de blanco como tu quieres, y que lo que quiero es hacerte feliz y estar pendiente de ti el resto de mi vida", confesó Matamoros.