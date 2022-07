La Ruleta de la Suerte lleva más de treinta años siendo uno de los programas más populares de la televisión española. Antena 3 sigue apostando por este programa que ya alcanza las 25 temporadas. Pero no todas las temporadas han sido emitidas dentro de la cadena: durante un tiempo, La Ruleta abandonó la casa, hasta su vuelta en 2006. Desde entonces, La Ruleta de la Suerte viene consiguiendo ser líder de audiencia, desplazando incluso a Los Simpson a otra de las cadenas de Atresmedia, Neox.

El programa presentado por Jorge Fernández triunfa entre el público de todas las edades porque les permite interactuar desde su casa jugando a adivinar los paneles. El formato es popular a nivel mundial y se emite en más de 25 países. En España, donde llegó en 1990, lleva ya 25 temporadas, pero no todas ellas han sido emitidas en su casa actual. Durante un tiempo dio un salto a Telecinco, pero en 2006 volvió a emitirse en Antena 3.

Como bien dice el nombre, el juego no depende solo de la estrategia, sino de la suerte. Aunque calcules la fuerza para tirar de la ruleta y caer en el bote, hay muchas trampas en el camino por las que podrás caer. Eso le ocurrió a los concursantes que se enfrentaban al panel "La felicidad es…". Después de abrir el panel, Marina cayó en la primera tirada en un "pierde turno", que le cedió la tirada a Vane. La concursante, nada más lejos de retomar la buena racha, cayó en el gajo de los cero euros. Aunque no perdió el turno y pudo seguir jugando el panel, cayó en un "se lo doy", que provocaba a Vane una cara de incredulidad. "No es aposta, te lo juro que no es aposta. Si lo hiciese aposta no me saldría". Vane le devolvió el turno a Marina, lo que sorprendió a Ángel: "Me están haciendo el vacío". Jorge Fernández, entre risas, le daba la razón: "Más que el vacío, te están haciendo el lío".

Vane siguió jugando el panel acabó cayendo en quiebra, a lo que el presentador dijo: "Ángel está pensando que es el karma". El concursante le contestó: "Mejor no lo digo..."