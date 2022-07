Jordi González lleva meses alejado del foco mediático. Es normal que algún espectador echara de menos al aclamado presentador en programas como Supervivientes 2022, donde se hacía cargo de la gala 'Conexión Honduras' desde el año 2019.

El último proyecto en el que se pudo ver a Jordi González fue en "Secret Story: la casa de los secretos". Esto fue en la primera temporada, ya que durante la segunda ya estaba ausente de los medios de comunicación. Tampoco se le espera en futuras ediciones, ni de este programa ni de Supervivientes, o al menos así lo ha dejado ver durante su vuelta a la televisión en el programa de Frank Blanco en 8 tv. En este espacio ha aprovechado para hacer balance de su etapa alejado de la televisión, ese año sabático que se ha tomado para estar mucho mejor consigo mismo. "Hay momentos que necesitas ruido. Imagínate una playa muda, con olas que no hacen ruido, sería terrible. Pero cuando quieres paz y tranquilidad y la tienes, se está mucho mejor que cuando lo intentas en un trabajo muy estresante y quema mucho", confesaba en el programa. Aun así, el presentador no habla de una retirada en sí, ya que espera reincorporarse al mundo laboral a partir de enero si le llega algún proyecto interesante.

En febrero ya anunciaba en la red social Twitter el motivo por el que no se encontraba al frente de ningún programa: "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien". Desde aquel mensaje, no se puede encontrar ninguna otra publicación.

Con este mensaje, el presentador, muy reservado en cuanto a su vida privada, buscaba disipar los rumores sobre un posible despido de la cadena Telecinco, principal espacio por el que es conocido. Al anunciar su tiempo fuera de los focos, quedó la incógnita de quién sería el nuevo presentador de Secret Story en una nueva temporada: Carlos Sobera, Toñi Moreno, Sandra Barneda y Lidia Torrent, ocuparían el espacio.

Su presencia en Instagram ha sido intermitente durante los últimos años. Después de reabrir su cuenta en 2021 y compartir durante un tiempo qué estaba siendo de su vida, ha vuelto a cerrar el perfil.