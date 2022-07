Después de asistir a la TwitchCon en Ámsterdam, Alexelcapo ha vuelto a España. El streamer viajó a la cita de la plataforma morada junto a otros creadores de contenido como Rubius, TheGrefg, IlloJuan, Perxitaa, Mayichi o Cristinini. Aunque los streamers no viajaron por trabajo, ya que el evento que se celebraba, el Twitch Rivals, solo requería de los dos representantes de la comunidad hispanoablante convocados: Perxitaa y Violeta.

Alexelcapo, después del viaje a Amsterdam, no ha pasado estos días en su residencia habitual. El streamer ha compartido por Twitter su viaje a Asturias, donde no ha evitado encontrarse con sus seguidores: "Desde antes del COVID que no me hacía tantas fotos. Fue un poco agobio ayer pero bien", comentaba ante los agradecimientos de los que colgaban en Twitter una foto junto a él.

Lejos de ser receloso con su intimidad, no se preocupaba por ocultar qué zonas iba a frecuentar en sus vacaciones. Uno de sus seguidores le preguntó si no le iba a poder ver por Avilés, a lo que él contestó: "Estoy por Asturias estos días. No te puedo decir dónde cada día porque ni yo lo sé". De hecho, animaba a aquellos que le reconocieran a saludarle: "Esta foto vale mucho. Es de las pocas donde sonrio. El man un crack que me paró por Avilés".

Un cruce inesperado de palabras para los seguidores

Hace unas semanas se producía un cruce de palabras inesperado para los seguidores de Alexelcapo. Y es que el creador de contenido es muy fan de la serie "Perdidos". El suceso se producía gracias al streamer BaityBait, amigo de Alexelcapo. El mensaje llegaba después de que el streamer terminara el juego "Kingdom Hearts", por lo que BaityBait quería felicitarle de una forma original. Recurrió entonces a una aplicación de pago en la que se puede pedir a actores que digan lo que ellos quieran -a cambio de un precio-. En este caso, el actor requerido fue Terry O'Quinn, conocido mundialmente por interpretar a John Locke en "Perdidos". El mensaje, en inglés y de una duración de casi dos minutos y medio, constaba de una enhorabuena: "John Locke estaría orgulloso si siguiera con nosotros".

BaityBait incluyó en el encargo una pequeña broma conocida por los seguidores de Alexelcapo y que había sido promovida por otro creador de contenido, MrJagger.