Supervivientes es un reality de supervivencia, por lo que está claro que las condiciones higiénicas no son las más apropiadas. Telecinco ha desvelado un vídeo de Kiko Matamoros en el que relata las condiciones en las que vivían en Honduras.

"Al Kiko de hace cuatro meses le diría que ni se le ocurriera moverse de Madrid", empieza diciendo el tertuliano, que explica cómo eran los baños en la isla: "El momento baño en las playas hondureñas hay quien lo disfruta y hay quien no. A mí como no me gusta el mar, me lo tomaba como una obligación para mantener algo de higiene", reveló. Además, se pronunció sobre la manera en la que los concursantes van al servicio: "Estuve sin ir al baño 8 o 9 días y casi es mejor estar así que con problemas de diarrea. Por otro lado, la gente iba al mar. Ver no he visto a nadie, pero si se que lo hicieron Nacho Palau, Charo Vega y un servidor. Otros que lo han hecho no nos hemos enterado", aseguró.

Por otro lado, el tertuliano confiesa que en la isla "no hay nadie muy higiénico": "Las condiciones no lo permiten". Matamoros reveló también que lo primero que hizo nada más llegar a España fue comer y "hacer el amor con mi pareja, que la echaba mucho de menos". "No echo nada de menos de Honduras", indicó.

Mariana cuenta cómo se siente tras su regreso a España

La intrahistoria que hay detrás de Supervivientes la contó el pasado domingo en Viva la Vida Mariana Rodríguez, una de las últimas en abandonar la isla que acudió al programa de Emma García con una doble misión: contar su experiencia y analizar el concurso. "La verdad que yo lo pasé mal a ratos. Había momentos que me comía 12 donuts seguidos de la ansiedad. Comía todo el día. Iba por casa y cualquier cosa que veía pensaba que no pero luego me lo comía todo mezclando dulce y salado, sin sentido ninguno", aseguró la joven haciendo hincapié en que la recuperación le exigió incluso una terapia psicológica para poder sobrellevar lo que estaba pasando. "Me estoy tratando", afirmó poco antes de que le diera la razón Suso, otro ex de Gran Hermano que también vio como le cambiaba la vida Supervivientes. "Es muy duro lo que vives después de salir del concurso", sentenció.