Es uno de los programas de más éxito de Televisión Española. Casi está a punto de pillar a grandes como Pasapalabra o Boom. El Cazador ha conseguido hacerse un buen hueco en las tardes de la primera cadena de RTVE. Y lo ha hecho sin hacer demasiado ruido pero con grandes concursantes. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Entre ellos Paz Herrera, una de las mujeres que mejor rentabilizó hace años su paso por Pasapalabra y de las que mejores datos de audiencia consiguió para el formato de la televisión que ahora mismo se emite en Antena 3 pero que en su día pasó por Telecinco.

Hace unos días un usuario de Twitter denunciaba "tongo en el concurso". Y es que, el espectador hacía alusión a "la velocidad con la que el concursante le lee las preguntas a la cazadora": Pero sois descaradísimos, el presentador de los piños blanqueados lee las preguntas a la cazadora a más velocidad que a los concursantes con lo que tiene más probabilidad de cazarles", indicaba el enfadado usuario de Twitter.

Pero sois descaradísimos, el presentador de los piños blanqueados lee las preguntas a la cazadora a más velocidad que a los concursantes con lo que tiene más probabilidad de cazarles — Benja (@benjact) 26 de julio de 2022

Rodrigo Vázquez tiene miedo de ser sustituído

El presentador, Rodrigo Vázquez, cuenta con la simpatía del público. Sin embargo, él mismo confiesa que tiene "pesadillas con ser sustituido": “A Roberto Leal siempre le recordamos con mucho cariño en RTVE. Menos Rodrigo Vázquez que tiene pesadillas con que le robe el puesto en El Cazador", aseguraron desde la cuenta oficial de Twitter del programa.

Vázquez mismo, tras la emisión de este tuit, se pronunció sobre el asunto: “Hoy soñé que llegaba a este plató y estaba vacío. Y como no había concursantes me cazaban a mí, al presentador, ¿y quién va a presentar esto si no?, ¿Roberto Leal? Paso palabra”, dijo en tono irónico el presentador.