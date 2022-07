Juanma Castaño se ha situado durante los últimos días en el foco de las críticas por las publicaciones que ha compartido de su viaje a África. El periodista deportivo y su pareja, la también periodista Helena Condis, han provocado una oleada de indignación por fotografiarse con niños en Tanzania, una polémica práctica que también han llevado a cabo otros influencers.

"La moda de ir a África a abrazar negritos para Instagram ha apoderado también al periodismo patrio", escribía un usuario de Twitter junto a las fotografías publicadas por la pareja, que tras el aluvión de comentarios negativos decidieron borrarlas de sus respectivos perfiles.

Pablo Sánchez, director de la ONG The Health Impact, exponía este lunes los motivos por los que fotografiarse con los habitantes del lugar no es lo más adecuado: "El fin de estos viajes es de carácter personal, no solidario. Además, quienes hacen estos viajes reproducen ese complejo de salvador blanco que cree que su presencia es necesaria para resolver los problemas cuando la inestabilidad de estos países es lo que Occidente provoca".

Necesitan que sus derechos y dignidad sean respetados. No vayáis a África o Asia durante una semana a haceros fotos con los niños, a hacer de la pobreza un atractivo turístico, a perpetuar la desigualdad. Quedaos en casa y, si queréis hacer algo, sindicaos, afiliaos o militad. — Pablo Sánchez (@Pablosanchezvol) 27 de julio de 2022

En otro mensaje, recordaba que "irse a un país a miles de kilómetros durante un par de semanas para 'ayudar' a la población y conocer su modo de vida no es voluntariado, es negocio". "La pobreza se convierte en un atractivo turístico y los niños en 'algo con lo que hacerse fotos'. El efecto que tiene es devastador", lamentó Sánchez.

Como decimos, Juanma Castaño y Helena Condis no han sido los únicos en mostrar ante sus seguidores ese "complejo de salvador blanco" que menciona Sánchez en sus mensajes. La influencer Teresa Andrés Gonzalvo y su pareja, Ignacio Ayllón, también han recibido duras críticas en redes por el mismo motivo.