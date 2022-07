Lo venía diciendo desde hace unos días y finalmente será así. Olga Moreno no estará en la final de 'Supervivientes' entregando al cheque al ganador como es habitual año tras año. Aunque no lo ha reconocido de manera directa, la vencedora de la pasada edición descarta acudir a la última gala del reality para no coincidir con Jorge Javier Vázquez.

“Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal”, ha expresado a los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaban al respecto. La ex de Antonio David Flores afirmaba: “A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está… No pasa nada”.

Jorge Javier Vázquez sí había hablado abiertamente del veto que le había impuesto Moreno: “No sé qué va a pasar el día de la final de Supervivientes cuando la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a repartir el cheque a la persona que gane... Porque yo de mi plató no me muevo”, expresó.

Aunque Olga Moreno ha acudido este año a 'Supervivientes' en calidad de colaboradora y como defensora de su amiga Ana Luque, lo cierto es que nunca lo ha hecho en una gala que presentara Jorge Javier, con el que mantiene una gran tensión debido a todo lo ocurrido a raíz de la serie documental de Rocío Carrasco. Ya el año pasado, cuando era proclamada ganadora, Moreno no coincidió con el presentador principal del reality debido a que la final pasó del jueves al viernes y ese día él representaba una obra de teatro.