Olga Moreno vuelve a estar en el punto de mira después de que su amiga Ana Luque - que saltó precisamente a la fama como su defensora cuando participó en 'Supervivientes - haya arremetido contra ella a golpe de exclusiva en la revista 'Lecturas' tras su expulsión del reality.

Decepcionada, la malagueña reprocha a su amiga su falta de apoyo y no duda en asegurar que si Olga la hubiese defendido como ha hecho en redes sociales con Kiko Matamoros hubiese llegado a la final del reality. Dolida, Ana explica que todavía no ha hablado con la ex de Antonio David Flores, aunque tienen una conversación pendiente.

Unas declaraciones que han dejado literalmente "en shock" a la sevillana, que se ha enterado por 'El programa del verano' de que su amiga ha concedido una exclusiva cargando contra ella cuando hace tan solo dos días se mostró de lo más cariñosa y cómplice con ella tras coincidir en el plató de 'Supervivientes'.

"No tenía ni idea de la entrevista y me he quedado blanca" ha confesado una Olga muy sorprendida por la inesperada 'traición' de Ana, a la que consideraba un gran apoyo. Además, la actual ganadora de 'Supervivientes' ha explicado que si no ha defendido a su amiga es porque no ha estado nominada tantas veces como Kiko Matamoros, dejando claro que cuando ha tenido que "sacar la cara" por ella la ha sacado.

"Estoy en shock, muy sorprendida y no entiendo nada" ha reconocido, asegurando que ahora "tiene una conversación pendiente" con Ana que podría producirse en las próximas horas.