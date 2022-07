Después de su esperada reaparición en televisión el pasado viernes en el 'Deluxe', Belén Esteban vuelve a su trabajo en 'Sálvame' y lo hace prácticamente recuperada de su lesión y con las pilas cargadas. "Muy largo se me ha hecho. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves, soy muy llorona. Ver a mi equipo, a mis compañeros, como estoy tanto con ellos les tienes mucho cariño" ha explicado en su regreso dejando claro que tiene muchas ganas de retomar la rutina: "No he estado tres meses bien y no quiero pensar en lo de atrás, quiero tirar para adelante".

En esta ocasión la de Paracuellos no perdió la oportunidad de defender una vez más a su amiga Anabel Pantoja tras su paso por 'Supervivientes' aunque cree que no hubiera sido la ganadora. Belén Esteban suelta el siguiente mensaje y la cortan de repente "Me hubiera encantado que Anabel viniera en helicóptero, para mí el mejor ha sido Alejandro como superviviente, pero ella se lo merecía por todos los programas que nos ha dado" ha dejado claro Belén en su regreso. Apoyando a su íntima amiga en cada uno de los pasos que da, Belén le lanzó un mensaje muy claro a la madre de Yulen, Arelys, por la actitud y las palabras que ha tenido para Anabel: "Creo que Arelys se ha equivocado, su hijo es mayorcito para saber lo que tiene que hacer". Si algo tiene claro Belén es que su amiga tiene muchas ganas de volver a Madrid para reunirse con su nuevo amor: "Ella está deseando volver para ver a Yulen". Belén Esteban desvela qué compañero de 'Sálvame' ha sido para ella una gran decepción Belén Esteban regresó al 'Deluxe' para hablar asuntos tan dispares como su relación con Paz Padilla o su asistencia al concierto de Rosalía. La colaboradora, en su nuevo 'Belenazo' quiso sin crearse, entre otros, sobre su relación con algunos compañeros de 'Sálvame'. la tertuliana quiso comentar como es su relación con alguno de ellos y desveló qué miembros del programa ha sido para ella una profunda decepción. Nada más arrancar la tertulia sobre cómo es su relación con el equipo del formato de Telecinco, la invitada reconoció a Jorge Javier Vázquez, a cargo del programa, que había una persona que, según ella, no se había comportado como esperaba. Lejos de andarse con rodeos, la expareja de Jesulín de Ubrique reconoció que se trataba de Kiko Matamoros y se lo comunicó en directo y a la cara explicando sus razones. La colaboradora dio más detalles de por qué siente que el exconcursante de 'Supervivientes' la haya decepcionado de esta manera: "Pase lo que pase, aunque en la televisión nos demos cada día, en los momentos importantes hay que estar porque somos personas, y yo siento que Kiko Matamoros no ha estado ahí". Al parecer, el tertuliano ha tardado demasiado según la Esteban en llamarla para preguntarle cómo se encontraba de su baja médica: "Es cierto que después se ha preocupado por mí y me ha escrito, pero para mi entender ha tardado mucho, yo hice la entrevista el martes y él no se puso en contacto conmigo hasta el martes", detalló.