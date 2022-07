Lidia Torrent, copresentadora de First Dates, lleva ya siete meses de embarazo. El anuncio a sus seguidores llegó el día 29 de marzo en una publicación que colgó en su Instagram junto a su pareja, Jaime Astrain, junto al comentario de “Bebé a bordo”. Aun así, la copresentadora no ha dejado de trabajar en ningún momento, continúa en First Dates y algún otro proyecto como Secret Story, programa del que es presentadora -y donde ha vuelto a trabajar junto a Carlos Sobera-, tal y como deja ver en sus historias. Uno de sus últimos trabajos ha sido presentando el preestreno de la película "Morbius", donde también entrevistó en directo al actor principal, Jared Leto.