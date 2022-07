El programa Supervivientes encara su recta final. Y lo hace con muchos famosos a las puertas de ganar el programa más importante de la cadena de Fuencarral. No en vano es el único que estos días ha dado alegrías en lo que se refiere a audiencias después de varios meses que Telecinco ha perdido la batalla frente a Antena 3.

Entre los concursantes favoritos para ganar está Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé que fue uno de los favoritos desde el principio. Muchos aseguraban que daría mucho juego por su doble vertiente de famoso y, a la vez, de ex de un famoso. Pero también hay quién no lo soporta. Varios comentaristas de Sálvame Deluxe pidieron ayer durante el debate que hicieron en el programa que se expulsara al candidato a ganador. "Es demasiado falso, está todo el día llorando", aseguró Belén Ro, una de las comentaristas de realitys más conocida del país. Su opinión fue muy seguida en redes sociales. E incluso aplaudida.

Tras la eliminación de Anabel Pantoja, los concursantes se han enfrentando a las últimas nominaciones de la edición. Ignacio de Borbón ha nominado a Nacho Palau, y el ex de Miguel Bosé y Marta Peñate lo han nominado a él. "Le tengo que pedir disculpas a estar alturas de quitarle la oportunidad de estar en la final finalísima, pero sintiéndolo mucho, con Marta tengo muchísimo cariño, creo que nos apreciamos y nos queremos", ha comenzado diciendo el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Lo siento tío, nomino a Nacho Palau", de ha disculpado Alejandro con su compañero. De esta forma, Marta Peñate se ha convertido en la segunda finalista del programa.

Un año más, Lara Álvarez ha dado paso al cierre de la Palapa: "Ha llegado el gran momento. Para nosotros esto se ha convertido en un auténtico ritual. Es el cierre de la Palapa. Es un momento para nosotros de orgullo, de balance, de satisfacción por el trabajo bien hecho y también de alegría porque volvemos a casa. Termina nuestra aventura, pero, sobre todo, su aventura", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Las recompensas y el collar de líder han sido su gran premio. No ha dejado de luchar en cada juego, en cada prueba que se le ponía por delante. Ha sabido poner una sonrisa a los problemas y ha sabido defender su postura le pese a quien le pese. Ignacio, has superado tu reto", ha felicitado Lara al benjamín de la edición.

Pero hoy Mediaset ha hecho una encuesta en su cuenta de Twitter sobre quién cree la gente que será el ganador de la actual edición de Supervivientes. El resultado ha sorprendido a gran parte de los votantes, ya que parece "no haber salido" el favorito del público. La encuesta da como ganadora aplastante a Marta Peñate, con un 51,7% de los votos. Le siguen Alejandro Nieto, con un 29,9%, Ignacio de Borbón, con un 11,1% y Nacho Palau, con apenas un 7,3%. "Me sorprende bastante el resultado actual de la votación... ¿Queréis hacer ganadora a Marta? Porque viendo los videos de esta semana parece que la estáis promocionando...", dice un usuario de la red social del pájaro azul.