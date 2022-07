tarde movidita en Sálvame. Los tertulianos están teniendo mucho trabajo debido a que esta noche se va a llevar a cabo lafinal de Supervivientes, el reality de Mediaset. Hay muchas incógnitas sobre quién conseguirá alzarse con el ansiado premio después de más de tres meses encerrados en Honduras.

Pero el tema fuerte ha venido de la mano de Arelys, la madre del esgrimista Yulen Pereira, participante del reañlity y pareja de Anabel Pantoja. la cubana ha entrado en directo por teléfono y ha podido charlas, o más bien discutir, con los colaboradores del formato de Telecinco.

"Darle las gracias a Patiño, pero tú (refiriéndose a Lydia Lozano) has dicho una cosa que no es verdad", dijo Arelys refiriéndose a la información que Lozano había revelado en la que decía que su hijo estaba muy disgustado porque su madre haya do al famoso polígrafo del programa. "Tu hijo dijo que estaba muy disgustado contigo por haber ido al polígrafo", replicó.

Estas palabras no sentaron nada bien en la cubana, quien acusó a la tertuliana de mentirosa, en actitud muy poco colaborativa. Lozano no se quedó callada: "La que mentiste fuiste tú en el polígrafo", contestó.

Tras un par de rifirrafes más, otros colaboradores preguntaron a la madre del esgrimista por cuándo tiene pensado sentarse a conocer a Anabel. "Querría saber si tenéis planificado un encuentro". A lo que la cubana ha contestado tajante: "No lo sé, no lo he preguntado. Tendrá cosas más importantes que conocerme a mí", insistió.

Estas palabras enfadaron a Pipi Estrada, que entró a hablar con Arrelys, quien contestó que "tengo a Pipi vetado, no hablaré con él", por lo que colgó. Sin embargo, el gijonés dijo ha soltado la siguiente bomba: "Han pasado tres semanas, tu hijo está fuera de la isla. El futuro deportivo de tu hijo es malo, han pasado tres semanas y a día de hoy todavía no ha llamado al presidente de la federación de esgrima a pesar de ser uno de los mejores del mundo", aseguró.