Pasapalabra se ha posicionado en la televisión española como uno de los clásicos de los últimos años. Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos, pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos. Atresmedia no quiso dejar morir al programa y comenzó a emitirlo en su cadena Antena 3. La cara más conocida del formato, Christian Gálvez, tomaba otro camino y dejaba su lugar a un presentador emergente en esos momentos en España, Roberto Leal. Operación Triunfo no solo fue un impulso tremendo para algunos artistas como Aitana, sino que también otorgó a Leal el premio Ondas al mejor presentador.

Jaime Conde, el gran rival de Orestes, vuelve a Pasapalabra Roberto Leal ha dejado el papel de periodista para ocuparse de ser el principal durante una entrevista en Cadena Ser junto al periodista Jose Luis Sastre. Leal ha hablado sobre su trayectoria y ha mantenido una conversación de "tú a tú" junto a su entrevistador, sin dejar de lado el papel que ocupa actualmente al mando de Pasapalabra. Pese a tener ahora la situación bajo control después de hacerse al oficio, al principio cometió algún fallo típico de principiante: "Estábamos mirando a ver si lo que habían dicho era correcto o no y en lugar de ir a la siguiente volví a la que todavía no habíamos resuelto. No se dieron cuenta y no fue a mayores". Leal tiene que ir con verdadera cautela cuando hace las lecturas: "Piensa que yo tengo un guión donde tengo la definición y en la misma línea la solución. Si tú vas leyendo como un loco hasta el tope...". Christian Gálvez vuelve al plató de Pasapalabra El presentador se ha abierto cuando le han preguntado por su situación actual, después de toda la fama que ha adquirido estos últimos años, a lo que ha respondido con la larga carrera de fondo que ha estado viviendo durante su trayectoria y que le ha permitido mantener los pies en la tierra. "Llevo 21 años en la televisión. He hecho programas que no ha visto nadie y ahora he tenido la suerte de estar al frente de programas que han funcionado muy bien". Su familia, tal y como ha dicho, y el resto de responsabilidades en su vida, le han ayudado a mantener la cabeza en su sitio.