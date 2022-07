'Supervivientes 2022' llegó este jueves a su gran final tras más de tres meses de concurso. Finalmente fue Alejandro Nieto quien se proclamó como el flamante vencedor de la edición, que firmó su récord de temporada pese a ser uno de los desenlaces menos vistos de la historia del concurso. El concursante consiguió llevarse a casa los 200.000 euros de premio. Sin embargo, como en toda final, siempre hay un segundo. En este caso fue Marta Peñate, la ex de La Isla de las Tentaciones que consiguió sobrevivir más de un mes en soledad en una villa calificada ya como "Villa Marta". La concursante se ganó la simpatía del público que la fue salvando semana tras semanas y conseguir llegar en helicóptero a los platós de Mediaset.

No obstante, la fortuna no estuvo de su lado en el momento preciso, por lo que se quedó a las puertas de alzarse con el codiciado trofeo que la acreditaría como mejor superviviente de esta edición. Su reacción no fue mala, sin embargo, en redes ha compartido con sus seguidores mensajes de agradecimiento: "¿Por dónde empiezo? Pues por lo importante: G R A C I A S", empezó contado la canaria, que seguiría diciendo: "Soy una segundona, pero no una segundona reventada, ¿sabéis por qué? Porque he flipado con el apoyo. NI ME LO CREO. Os agradezco a TODOS los que me habéis dado cariño y apoyado todo este tiempo", continuó.

La superviviente no se quiso quedar ahí, y continuó agradeciendo: "He pasado por tantos realities, y en muchos de ellos he sido muy criticada, salir con tan pocos haters y tanto amor es para mi otra parte del premio. No todo es el dinero, también importa el cariño y el amor que veo que me dais. Os quiero, e iré contestando poco a poco", aseguró.