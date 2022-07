Pipi Estrada regresó a 'Sálvame' el pasado mes de abril y a partir de ese momento dejó de participar en 'El chiringuito de jugones'. Sin embargo, este miércoles pudo volver a hablar de temas relacionados con el fútbol en el espacio vespertino de Telecinco. Lo hizo, eso sí, bajo un prisma completamente distinto al que utiliza el programa de Josep Pedrerol, ya que puso el foco en la vida privada de los jugadores.

En concreto, 'Sálvame' recurrió al periodista deportivo para que hablara sobre las tácticas que utilizan los futbolistas para ligar. "El mercurio del termómetro con las famosas se les pone muy rojo", soltó el colaborador, afirmando que ellos "nunca dan la cara" porque utilizan a sus "plebeyos" en redes sociales para contactar con las mujeres que les gustan.

"Cuando les interesa una mujer, por la razón que sea, les piden que intenten localizarla, hablar con ella y convencerla. Ellos nunca dan la cara", afirmó Estrada.

Lo que más llamó la atención de Adela González fue la referencia que hizo su compañero al "termómetro" de los futbolistas, lo que desató cierto cachondeo en plató. El comunicador habló entonces del "morbo" que despiertan en los deportistas las mujeres famosas que salen por televisión: "En un momento determinado les ponen muy cachondos".

Tras revelar estos secretos, el colaborador ha sufrido ciertas represalias, "las consecuencias que he tenido ha sido que me ha bloqueado uno de ellos", ha afirmado, uno muy "top". Al colaborador le ha molestado bastante que esta persona haya decidido bloquearlo porque él se ha portado muy bien con él, de hecho cuando estuvo en una discoteca no contó las cosas que vio allí, "pero es que ahora veo que va in crescendo la tontería", ha asegurado. "Soy un tío muy leal pero cuando piensas que estás por encima del bien y el mal, digo, un momento, aquí cagamos y meamos todos", ha apuntado.

Sus compañeros le han pedido que dijera el nombre y Pipi no lo ha dudado ni un momento y lo ha hecho, "el que ha bloqueado que está en una situación ahora mismo de superhombre... es ¡Gerard Piqué!", ha desvelado.