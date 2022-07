El 24 de julio "Viva la vida" llegó a su final. Su lugar en la parrilla televisiva lo ocupa finalmente "Ya es Verano", un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo. Su cancelación generó entre los colaboradores y la audiencia distintas reacciones. Su presentadora, Emma García, se mostró afectada por la decisión durante el programa: "Quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado". Después de cuatro años al frente del programa, la presentadora declaraba estar especialmente sensible. "En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer". Ya es mediodía da paso a partir del lunes 24 a 'Ya es verano', que será presentado por Frank Blanco y Verónica Dulant.

Producido en colaboración con Unicorn Content, 'Ya es verano' se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa: Frank Blanco, con el foco en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de 'Lo más', el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital. Marta González Novo aportará su experiencia y su conocimiento sobre la información relevante para los ciudadanos en 'Informados', el bloque en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada en reportajes, análisis y conexiones en directo. Ya es verano ha anunciado precisamente el resto de compañeros que participarán como colaboradores y apoyarán a la presentadora en su lucha por compartir la actualidad. Serán Andrea Levy, Alfonso Egea, Carlos Quilez y Maika Navarro, que ofrecerán información a partir de reportajes, análisis y conexiones en directo desde los escenarios principales. Telecinco ya tiene sustituto para Joaquín Prat en Ya es mediodía Con amplia experiencia en el periodismo de calle y en información de crónica social, Verónica Dulanto será la conductora de 'La hora del salseo', un completo repaso al mundo del corazón y sus protagonistas, abordado con humor y condimentado con informaciones exclusivas y las opiniones de un nutrido grupo de colaboradores.