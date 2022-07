El 24 de julio "Viva la vida" llegó a su final. Su lugar en la parrilla televisiva lo ocupa finalmente "Ya es Verano", un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo. Su cancelación generó entre los colaboradores y la audiencia distintas reacciones. Su presentadora, Emma García, se mostró afectada por la decisión durante el programa: "Quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado". Después de cuatro años al frente del programa, la presentadora declaraba estar especialmente sensible. "En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer". Ya es mediodía da paso a partir del lunes 24 a 'Ya es verano', que será presentado por Frank Blanco y Verónica Dulant.

Producido en colaboración con Unicorn Content, ‘Ya es verano’ se vertebrará en torno a tres grandes bloques de contenidos, conducidos cada uno de ellos por uno de los conductores del programa: Frank Blanco, con el foco en el mundo de los podcasts, las retransmisiones en streaming y las redes sociales, se pondrá al frente de ‘Lo más’, el bloque del programa en el que televisión e internet se dan la mano para contar a los espectadores todo lo que ocurre en el universo digital. Cristina Porta confiesa el problema de salud que padece: "Siento si alarmé a la gente" Marta González Novo aportará su experiencia y su conocimiento sobre la información relevante para los ciudadanos en ‘Informados’, el bloque en el que se abordarán las noticias nacionales e internacionales más destacadas y las cuestiones que más preocupan a la sociedad en este momento, apoyada en reportajes, análisis y conexiones en directo. Con amplia experiencia en el periodismo de calle y en información de crónica social, Verónica Dulanto será la conductora de ‘La hora del salseo’, un completo repaso al mundo del corazón y sus protagonistas, abordado con humor y condimentado con informaciones exclusivas y las opiniones de un nutrido grupo de colaboradores. Pero hoy, en su estreno, el programa ha recibido en su plató a un de las colaboradoras más polémicas y más de moda en la actualidad, y no es otra que Cristina Porta. La periodista deportiva que fichó hace unos meses por el formato de Unicorn Content tras su paso por la casa de 'Secret Story', reality en el que se proclamó como segunda finalista, ha dado mucho de qué hablar. El nombre de la comunicadora se ha colado ya varias veces en la lista de trending topics de Twitter después de que ella misma anunciara su nuevo proyecto profesional, algo que agradeció a su legión de seguidores: "Mis fans siempre están ahí queriéndome mucho". Porta, que antes de su participación en 'Secret Story' había trabajado en programas deportivos como 'Punto pelota' o 'Madridistas por el mundo', debutó hablando sobre la renovación de Kylian Mbappé por el PSG tras darle portazo al Real Madrid.