El paso de Anabel Pantoja por 'Supervivientes' ha dado para mucho. Y es que no solo ha encontrado el amor en Yulen Pereira, ha superado sus miedos, ha estado a punto de llegar a la gran final y ha perdido 13 kilos, sino que también ha hecho grandes amigos en el reality, como Alejandro Nieto o Ana Luque entre otros.

También Desi Rodríguez, que pese su expulsión a las pocas semanas de concurso conectó a la perfección con la sobrina de Isabel Pantoja y ahora, para nuestra sorpresa, sentencia su relación con el esgrimista, reconociendo que no es el tipo de hombre que le gustaría para su amiga.

"Me hablas de Anabel y me vuelvo loca" afirma con una sonrisa, confesando que ella no es partidaria de que la influencer consolide su relación con Yulen: "Que pueden estar, pues sí, pero para mí no me gustaría. Que disfrute, que es muy joven y ha pasado muchísimo. Que se 'jarte' de París y de todo* Pero ella necesita una protección un hombre que la eche para adelante" apunta.

Pero Desi no se ha quedado ahí, ya que tan sincera como nos tiene acostumbrados compara al esgrimista con el exmarido de Anabel, Omar Sánchez, y no sale bien parado: "Yulen con la protección de la madre y el padre no es tan maduro como 'el negro'".