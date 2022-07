La noche de ayer fue movidita en los estudios de Mediaset. Gema Aldón entraba en el Deluxe para someterse a la spreguntas ed los tertulianos del programa. Pero uno de lo,s momentos más calientes de la velada llegó de la mano del presentador, Jorge Javier Vázquez, cuando reveló unos mensajes que l ahija de Ana María le había envíado a Gloria Camila.

"La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda", comenzaba diciendo el carismático presentador, que proseguía: "Sin vergüenza, ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más, ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre", prosiguió. Y la cosa no se quedó ahí: "Que lo único que hecho yo estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera, no te paso ni una más". Esto desató el asombro del resto de tertulianos presentes en el estudio de Telecinco. "La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela. Chao", zanjó.

Pues al parecer, Gloria Camila, según ha adelantado Socialité, no ha recibido con buena cara estas declaraciones, y Gema, tras enterarse, ha decidido acudir al programa presentado por María Patiño para continuar hablando: "Me he dejado alguna cosa sin contar", ha asegurado.