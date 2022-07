Tamara Gorro ha sufrido una pérdida irreparable que la mantiene con mucha tristeza. pero recapitulemos. la influencer confesó a través de su perfil de Instagram que padecía depresión y se alejaba por un tiempo. Durante esas semanas de idas y venidas por las plataformas sociales, se especuló mucho sobre la relación sentimental de ambos, hasta que los dos rompían su silencio y confesaban que habían tomado la decisión de separarse por un tiempo.

Eso sí, la escritora dejaba claro que su enfermedad no había sido provocada por su crisis sentimental, era un factor más de los muchos que tenía. Eso sí, ambos dejaban claro que lo más importante era el bienestar de sus hijos, quienes han estado por encima de todo durante estos meses en los que han estado separados. Además, Ezequiel siempre se ha mostrado como el principal apoyo para la influencer, así le vimos en la presentación del último libro de Tamara.

Pero ahora, Gorro ha sufrido la pérdida de una de las personas más queridas por ella, la hija de unos amigos que ha fallecido víctima de un cáncer a los cinco años. La influencer le ha dedicado las siguientes palabras a través de las redes sociales.

"Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor… Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única. La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ".