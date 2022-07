"Frist dates" suele dejar imágenes bizarras de peculiares comensales manteniendo conversaciones hilarantes.

“No me lo puedo creer, no me lo puedo creer”, es lo primero que ha dicho Helena cuando Lidia Torrent le ha presentado a Andrés, su cita en ‘First Dates’. Ella estaba en shock y él se ha quedado parado al tener delante a la que podía ser su gran amor.

Intentado contener la risa, pero sin salir de su asombro y sintiendo que acababa de comenzar un apasionante viaje en el tiempo, Helena ha intentado mantener la compostura al descubrir que su cita venía vestido como un caballero del siglo XV “No me lo puedo creer, es un viaje en el tiempo”.

“Dame una copa de vino blanco, la necesito”. Andrés por su parte se ha puesto nervioso y le ha entrado la timidez, por lo que ha optado por beberse un vaso de agua “Yo soy un poco agua”.

Una pareja abierta que crece en "First Dates"

"First Dates" presenció recientemente una curiosa y extraña cita poco habitual en el programa. Dos personas que ya tenían pareja acudieron al espacio de citas para encontrar una nueva persona con la que conectar a nivel amoroso y con la que mantener una nueva relación abierta juntos.

El espacio presentado por Carlos Sobera unió a dos comensales peculiares porque se presentaron en el restaurante teniendo pareja. El chico, Manuel, buscaba una persona con la que congeniar. Ana quería alguien con el que compartir más cosas a favor que en contra y parece ser que de primeras ambos sintieron que habían encontrado sus respectivos objetivos.

Una pregunta que se hicieron mutuamente fue clave en la cena: "¿Tendrías una relación abierta", soltó ella. Él no dudó en contestar con total sinceridad: "La tengo". Su respuesta le sorprendió y alegró a la par: "¡Yo también!", confesó ella demostrando que los dos tenían una situación similar en su visita al formato de Cuatro.

Al parecer este rasgo común hizo que los dos quisieran tener una nueva cita juntos. Tras su paso por el programa, en el momento en el que tuvieron que decidir si querían repetir encuentro, no dudaron en aceptar volver a reencontrarse.