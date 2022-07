"La ruleta de la suerte" es uno de los programas más exitosos de las mañanas en la televisión de España. Se trata de un concurso con una mecánica sencilla y unas pruebas no muy difíciles, lo que le convierte en una opción perfecta para casi cualquier edad.

El programa arrasa en audiencia en su horario y es uno de los más visto al día en Antena 3.

A Jorge Fernández le acompaña Joaquín Padilla, que no es otro que el cantante que pone música al programa. El madrileño, que fue vocalista de "Iguana Tango", lleva muchos años poniendo ritmo y melodía al exitoso concurso de Antena 3.

Hace unos días compartió una bonita reflexión a través de su cuenta de Instagram que ha conquistado a sus seguidores. "Hoy me ha parado un señor por la calle y me ha dicho que con todos los acontecimientos terribles que están pasando en el mundo, ver la ruleta era lo único que le animaba. Qué bonito alegrar la vida a la gente… a veces uno no es consciente. La compañía que hacemos. Me ha alegrado el día! Besazo para todos los que nos acompañáis cada día."

El cantante, que cada día ameniza el programa de Antena 3 emprende un nuevo proyecto junto a su compañera en los escenarios y en la vida real, Chus Herranz. ‘Entrelazados’ es un dúo formado en 2019 por los cantantes Joaquín Padilla y Chus Herranz, que además de ser pareja sobre los escenarios, también lo son en la vida real.

El cantante de La ruleta de la suerte, junto con la también artista, han hablado sobre el ‘El amor es la respuesta’, su primer gran proyecto musical. Una maravillosa colección de canciones que recorren diferentes estilos con un denominador común, un mensaje personal lanzado desde el corazón, unas letras que ahondan en lo más profundo de los sentimientos y que abordan las relaciones humanas desde todos los ángulos, que hacen que quien las escuche se identifique de una manera u otra con cada una de ellas.

“Que cambien ellos” es el primer single que han extraído de este nuevo trabajo. Una canción directa, con un estribillo épico que lanza una reivindicación a creer en el amor, en los sentimientos, en vivir con pasión el ahora sin importar lo que diga el mundo, haciendo oídos sordos a los malos augurios de algunos. Una canción con mayúsculas, con un importante arreglo orquestal que aporta más fuerza aún al carácter de las voces.

El disco, que incluye seis canciones, se completa con el tema que da título al EP, “El amor es la respuesta”, uno de los himnos del grupo en directo y que lleva en su letra un mensaje que es la piedra de toque del proyecto, “La primera vez que te vi”, una de las letras más íntimas que han escrito, una declaración de amor a primera vista, el tamiz acústico de “Cuando tu estas”, la emotiva “Perfecta Imperfección” que naturaliza las sombras de cualquier relación y además una versión remasterizada de lo que fue su puesta de largo, “Baldosas Amarillas”.