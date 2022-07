La hija de Ana María Aldón, Gema, ya no se va a callar más. El pasado viernes se sentaba en el plató de 'Sálvame Deluxe' para defender a su madre y hablar de su relación con José Ortega Cano y su hija, Gloria Camila.

En la polémica entrevista, aseguraba respetar la relación de su madre con el torero y al preguntarle si alguna vez Gloria Camila había hecho llorar a su madre, mandaba una clara advertencia: "Espero que no, porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás".

Tras su aparición televisiva, Gema Aldón nos asegura no tener miedo ante la posible demanda de Gloria Camila Ortega: "Yo no tengo miedo a nada, ni a demandas ni nada porque voy con mi verdad". La hija de Ana María se muestra tranquila ya que asegura que la hija del torero no tiene nada en su contra: "No tiene nada de qué demandarme". Además, aprovecha para desearte suerte a la colaboradora en su nuevo programa.

Sobre la relación de Ana María con el torero, Gema confirma que, por lo que ella sabe, no habrá separación entre su madre y José Ortega Cano: "Por mi parte, abogo que no".

En todo momento, Gema ha guardado gran respeto al padre de su hermano, quien asegura que no le ha hecho ningún feo ni a ellos ni a su madre: "Yo tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño y respeto al padre de mi hermano".

Además, sostiene que su hermano tiene todo el derecho a salir beneficiado de la herencia de José Ortega Cano, al igual que Gloria Camila: "Mi hermano tiene todo el derecho como hijo, igual que el resto de sus hijos. Mi hermano lo adora".

Por otra parte, la hija de Ana María Aldón recalca que está a favor de Rocío Carrasco desde que vio su primer documental y no por querer hacer daño a José Ortega Cano: "Yo llevo posicionándome con Rocío Carrasco más de un año, desde que salió el primer documental. Es más, quiero recalcar que no ahora porque sea mediático, de siempre".

Aprovecha para dar su opinión, ya que cree que la hija de Rocío Jurado no ha tenido buena experiencia con el maestro y el resto de la familia: "Bueno, ella ha tenido una experiencia mala con esa familia".

Tras hacer su última intervención en televisión, Gema Aldón abandona los platós junto a Marc Florensa, exrepresentante de su madre. Ella asegura estar satisfecha y tranquila: "Me he quedado a gusto".

Lo cierto es que la entrevista dio mucho que hablar, tanto que un vídeo colgado en redes sociales alcanzó millones de reproducciones sobre todo por su lenguaje soez.