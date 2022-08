La periodista y reportera de 'Viajeros Cuatro', Mónica Domínguez ha fallecido a los 38 años de edad en Ponferrada. Sufría una enfermedad que si bien no se había aclarado de cuál se trataba, lo ha dejado claro Patricia Pardo durante "El programa del verano", de Telecinco.

"No queremos despedir el programa sin decir adiós a Mónica Domínguez, que fue reportera nuestra durante tres años. Ayer conocimos la noticia, nos dejó a todos absolutamente devastados. Es de esas noticias que lees, te mandan en Whatsapp y piensas que es imposible. Nos ha dejado víctima de un cáncer, porque me niego a decir eso de larga enfermedad. Ella falleció por un maldito cáncer que se la ha llevado", comenzó exponiendo Pardo. Y siguió: "Queremos tener un recuerdo para su familia, sus padres y su hermana, no hay palabras de consuelo suficientes. Solo que tengan algo muy claro: no hay ni una sola persona que haya coincidido con ella, en los pasillos o en un programa de televisión, que no esté sintiéndolo, llorando y lamentando su perdida. Era una trabajadora única, extraordinaria, siempre con una sonrisa en sus labios, una sonrisa que recordaremos siempre".

Son muchos los compañeros de profesión que han querido mostrar su cariño a la familia de Mónica Domínguez. Valeria Ros ha dejado constancia de ellos en su perfil de Twitter: "Estoy en shock. Ha fallecido mi amiga Mónica Domínguez y solo quiere dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica", ha escrito.

Otra compañera suya, Carme Chaparro, también ha querido despedirse de ella publicando una foto suya en Instagram, acompañada de un bonito texto: "Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas, el último, 'Viajeros Cuatro'. Yo la conocí en 'Cuatro al día' y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida Mónica Domínguez, no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés".