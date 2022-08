Las últimas declaraciones de Rocío Carrasco cargando contra su familia mediática en la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', han provocado que Rosario Mohedano estalle a través de sus redes sociales y hable más claro que nunca sobre cómo es su relación con su prima, confirmando lo que hasta ahora se había empeñado en negar: su relación no es tan buena como pensábamos desde que la hija de Rocío Jurado decidió olvidar sus viejas 'rencillas' con 'La Fábrica de la Tele' - productora de su documental -, romper su silencio y arremeter duramente contra sus tíos Amador y Gloria Mohedano, José Ortega Cano o Raquel Mosquera.

Harta de que se cuestionen constantemente sus palabras y de generar titulares en diferentes medios de comunicación, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha dejado claro que ya no mantiene ningún tipo de trato con Rocío Carrasco. "Voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo... y si, es cierto" ha publicado Chayo en varios stories compartidos en su cuenta de Instagram, revelando que aunque antaño su relación con su prima era buena, ya no puede decir lo mismo por un motivo de peso: "Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia".

"Ella nunca lo hizo, al contrario" ha continuado, lamentándose del cambio que ha experimentado la hija de Rocío Jurado desde que decidió contar su verdad en su docuserie, optando, como dice la artista, "por atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado".

Dolida, Chayo desvela que que cuando le llegó el "rumor" de que había sido la ex de Antonio David Flores quien se opuso a que ella cantara con su tía en el especial 'Rocío siempre' - última actuación de Rocío Jurado antes de fallecer en junio de 2006 a causa de un cáncer de páncreas - Rocío se lo negó con contundencia. "Sus palabras fueron: Prima, si te crees eso es que no me conoces (Pues no, no te conozco).

"Al tiempo has reconocido que era verdad" le ha reprochado públicamente, asegurando que cree que a su prima "han tenido que revolvérsele las entrañas todos estos años" por lo que hizo. "Siempre defendió que ella fue quien quería y quien no quería era uno de TVE" ha afirmado, finalizando su mensaje más sincero sobre su relación con su prima con una reivindicación de su trayectoria artística: "Ahí quedará para la historia no solo esa vez sino todas las que canté con mi tía ya que soy la persona que más he cantado con ella y sin cobrar porque algo voy a decir, todos los artistas metieron gastos de 12.000 a 25.000 euros y su madre, es decir mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara TVE".

Un contundente mensaje con el que Chayo se pronuncia por fin sobre los rumores acerca de su relación con Rocío Carrasco y deja claro que ésta está rota por los insultos y menosprecios de su prima hacia su familia.