Ya es Mediodía ha sido uno de los programas que mejor le ha funcionado a Telecinco. El formato de Unicorn, que ha llegado incluso a repetirse por la tarde con su versión de Ya son las Ocho, ha logrado unos increíbles datos de audiencia en una franja que competía con la Ruleta de la Suerte y que parecía estar maldita para la principal cadena de Mediaset España. El caso es que el programa repite casi al milímetro el esquema que tan bien le ha funcionado a Ana Rosa Quintana: primero hablan un poco de política, actualidad, sucesos y última hora y después dan paso a una sección del corazón que consume los últimos minutos del programa y que muchos espectadores disfrutan mientras hacen la comida.

Lo que más conquista a la audiencia de la parte “Fresh” es su nómina de colaboradores. Por el plató pasan desde Rosa Benito hasta Miguel Ángel Nicolás pasando por Marta López. Precisamente en esta sección ha comparecido hoy Alba Carrillo. La tertuliana ha celebrado con un picoteo su cumpleaños y ha mostrado las imágenes en el programa. Pero Miquel Valls, ni corto ni perezoso, le ha espetado a la influencer: "Un poquito cutre lo que nos has traído". Carrillo no dio crédito a estas palabras, por lo que replicó: “La próxima vez no os traigo nada, eres nuevo y ya estás con estas ínsulas”.

No es baladí la importancia de Ya es Mediodía en el esquema de Telecinco. No en vano hay que tener en cuenta que este formato va justo antes del informativo del mediodía. Y si algo le interesa a Telecinco es poder ganar audiencia en sus servicios informativos. La dura competencia con Antena 3 noticias se nota sobre todo durante los informativos.