Acaba de arrancar y no sale de las tendencias de Twitter. Mapi es la nueva copresentadora virtual del programa del mismo nombre, que pasará a emitirse de lunes a jueves a las 22:10 en Televisión Española. Jandro será el encargado de presentar este concurso después de abandonar Antena 3, que consistirá en juegos mentales entre personajes famosos de España a los que Mapi hará preguntas para ponerles a prueba.

El formato del programa, heredado de uno japonés, tiene como objetivo entretener a niños y adultos con preguntas que cualquiera se haría, sobre todo los más curiosos. Los primeros programas recibirán a figuras icónicas del país: Ana Obregón, La Mari de Chambao y el Sevilla; Leo Harlem, Raquel Revuelta y David Fernández; Raquel Sánchez Silva, Norma Ruiz y Paco Collado; Jaime Nava, Mariló Montero y Javier Castillo “Poty”.

Pero si Mapi se ha hecho conocida antes de ni siquiera estrenarse ha sido por la estrategia de marketing por la que RTVE ha apostado. La cadena de Televisión Española lanzó un vídeo promocional cuyo contenido no dejó indiferente al público. Rápidamente escaló hasta las tendencias de Twitter y allí se sigue manteniendo, más desde su primera emisión. Todo el mundo ha compartido "memes" sobre Mapi, incluso plataformas famosas. Ha sido el caso de KFC, cuyo Community Manager sugirió a la persona detrás de la cuenta de Mapi que borrara el vídeo, a lo que la cuenta contestó: "Escucha, chaval, ya me dijeron que en Internet había CMs malotes que se metían con las niñas populares pero no me das miedo. Ahí empezó a generarse una guerra donde se contestan con gifs y mensajes. El último ha sido una respuesta de Mapi: "Desde la cuenta de Mapi condenamos cualquier tipo de violencia y agresión. No todo vale para vender cartílagos grasientos rebozados". Esta respuesta venía como contestación a un vídeo de KFC donde un hombre pegaba un puñetazo a otro disfrazado.

No ha sido la única cuenta oficial envuelta en polémica. También la famosa aerolínea lowcost, Ryanair, ha puesto un mensaje: "¿Pero y tú quién eres?". Parece que los Community Managers están buscando demostrar quién es el más original. Mapi también contestó en este caso: "¿No te acuerdas de mí? Soy la que no me dejabais ir sentada al lado de @Jandro".