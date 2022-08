Las hermanas Pombo vuelven a veranear en Asturias. Después de un viaje familiar a Ibiza donde crecen las ilusiones de una familia en crecimiento, han puesto rumbo hacia el norte peninsular. Las tres están viviendo un momento muy dulce. Al pequeño de María Pombo y Pablo Castellano le acompañará dentro de poco un primo cuya madre será Marta Pombo y su padre Luis Zamalloa. La tercera, Lucía Pombo, volvía hace poco de su luna de miel tras dar el "sí, quiero" a Álvaro López. Este último acontecimiento, de hecho, causó gran revuelo en redes. El uniforme que lucieron las camareras encargadas de servir el cóctel durante la fiesta fue el motivo. "Parecen sacadas de otra época", "el clasismo más rancio" o "parecen criadas" fueron algunos de los comentarios que numerosos usuarios han hecho en redes sociales, muy duros con los recién casados. María Pombo no dudó en salir a opinar sobre este asunto: "No lo entiendo, de nosotras siempre ven algo malo, da igual lo que hagamos" se lamenta María, que no duda en definir la boda de su hermana como "un bodón, aunque a lo mejor estoy yo con las garras". Además, deseaba que su hermana se animara también a tener un bebé: "Lucía: ven con barriguita, por favor".