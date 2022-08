Idol Kids vuelve a la pantalla. Esta noche, a partir de las 22:45, la audiencia de Telecinco podrá seguir en directo el primer programa de la segunda edición del concurso y competirá en audiencia con la Eurocopa femenina -la 1- y ACI -Antena 3. Los jurados de Idol Kids buscarán la mejor voz entre un grupo de 12 niños, de los que serán escogidos seis. Tres de esos concursantes serán elegidos por el público y otros tres por decisión de los cuatro jueces.

Esta edición estará dirigida por Jesús Vázquez y contará con el apoyo de Lara Álvarez en la sala de visionado. El jurado estará conformado por cuatro caras conocidas por todas las generaciones en la música española: Camela, Omar Montes y Ana Mena. Esta última, además, vivirá un momento especial, ya que una de las concursantes irá acompañada al programa por Rubén Cárdenas, uno de sus primeros profesores de canto.

Los jurados siguen recibiendo a decenas de jóvenes cuyo sueño es dedicarse a la música de manera profesional y que explican al jurado su historia. Los concursantes escogen la canción que quieren y piensan que les puede quedar mejor y la elección queda en manos del jurado, que toma la última decisión. Grecia fue una concursante más que acudió con "One kiss", de Dua Lipa, para intentar meterse a los jueces en el bolsillo. En la sala de espera estaba su padre, un famoso futbolista español que no reveló su identidad hasta después de la actuación. "Creo que es una canción que nos ha hecho vibrar a todos", decía Ana Mena, que consideraba que Grecia tenía una voz especial, pese a los fallos por los nervios. Con su actuación, efectivamente, consiguió que todos le dieran el botón verde.

Jesús Vázquez irrumpía en el escenario, que daba el bombazo: Pepe Reina es el padre de la pequeña. El presentador explicaba los motivos por los que no había salido antes: "No ha querido estar aquí ni en las gradas para que no influyera ni vuestra opinión ni en la del público". El campeón mundial no dudó en decirlo él mismo: "Me parece lógico que sea ella la que se lleve todo el protagonismo". Emocionado, antes de salir del escenario se dirigía a su hija: "Lo has hecho muy bien".