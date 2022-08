First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Carlos Sobera recibe desde hace años a innumerables personas en busca del amor. Su programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Lleva en el programa desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Tampoco el formato pierde tirón en redes sociales, donde la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas.

El presentador espera que de alguna de las citas que tienen lugar en su restaurante del amor salga una pareja, aunque es difícil que dos personas compatibilicen tanto como para verse de nuevo. Álex y Celia son los candidatos perfectos para hacer feliz a Sobera -y a ellos mismos-. Ella tiene veinte años pero busca tener una relación estable; él tiene 26 y cree en el principio de causalidad: "Nada pasa porque sí", dijo. Álex tiene claro lo que quiere de una persona y lo que de verdad le gusta: la mente. Casualmente, Celia había rellenado su formulario buscando una persona con ambiciones, y parecía haberlo encontrado: "Tenemos una mentalidad muy parecida. Estamos los dos más o menos al mismo nivel y me podría aportar mucho", decía detrás de las cámaras la comensal. Fue en la sala aparte donde se produjo un momento muy tierno que encantó a la audiencia: una pedida de mano de Celia a Álex como parte de una de las pruebas, aunque tuvo su lado cómico cuando ella se arrodilló: "ay, no me acuerdo de tu nombre".

Ya fuera de cita, en el momento de tomar la decisión final, a ambos se les veía muy sonrientes. Acabaron dándose el sí a una segunda cita, ya que habían encajado muy bien y buscaban cosas similares en la otra persona.