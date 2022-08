Ana Peleteiro despertó el año pasado un orgullo nacional en todo aquel que estuvo pegado a la pantalla siguiendo su participación en las Olimpiadas de Tokyo 2020. Su bronce en triple salto formó parte del palmarés de 17 medallas que España trajo de vuelta a casa y batió el récord nacional con 14,87 metros. 12 meses después de su hazaña, Peleteiro pasa por su primer embarazo; Lúa será el nombre de la niña que la atleta dará a luz, fruto de su relación con el atleta francés Benjamin Compaoré, con el que además acaba de comprometerse.

La atleta no ha dejado de entrenar, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. Ha transformado sus entrenamientos en entrenamientos aptos y beneficiosos para el embarazo, aunque echa de menos el salto y la competición: "Morriña de volver a sentirme así. Peleteiro en estado puro… Porque aunque parezca difícil no tengo ninguna duda de que la próxima versión será mil veces mejor", publicaba en una de sus últimas fotos en pleno salto.

Su reposo obligado de forma temporal no la impide seguir soñando y ya tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo compartía en su Instagram, junto con un montaje del salto que la llevó al podio de los Juegos Olímpicos: "Hoy hace 1 año que mi vida cambió para siempre. Dentro de 5 meses muchísimo más… Pero todavía me quedan sueños por cumplir…".

Y es que Ana Peleteiro no ha tenido nunca ningún reparo en hablar sobre su embarazo o en mostrar abiertamente sus sentimientos. Sus redes sociales están llenas del amor que tiene a su deporte, a su futuro marido o sobre el proceso de embarazo que está viviendo. Así lo explicó en una de sus últimas publicaciones: "Si os soy sincera, cuando me enteré de que estaba en embarazada, dude muchísimo de mi cuerpo. Tuve miedos provocados por los complejos que la sociedad y mi propia cabeza fueron creando a lo largo de mi vida. Jamás pensé que me vería tal que así… Bonita, atlética, segura de mi misma (podría decir que más que nunca), empoderada… Y una vez más, mi cuerpo, mi maravilloso cuerpo de mujer me ha vuelto a sorprender. Creo que es la primera vez en mis 26 años de vida que me miro a un espejo y no me pongo ni un “pero”… Que experiencia más increíble estamos viviendo Lúa, gracias por permitirme disfrutar tanto de tu creación dentro de mi y por enseñarme a quererme tal y cómo soy. Esta siendo maravilloso sentir como cada día creces más y más".