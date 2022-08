Tras pasar parte de su concurso en 'Supervivientes' intentando tender puentes en su relación con el padre de sus hijos, Nacho Palau insitió desde Honduras en que quiere tener una buena relación con Miguel Bosé por el bien de los niños. "Me he mantenido muy sumiso y lo he pasado muy mal, ahora estoy a punto de llegar a la final de un concurso, mis hijos están orgullosos de mí" confesó Palau en una revelación de lo más sincera con su compañera Marta Peñate.

Con ganas de recuperar su buena relación con el cantante, Nacho también reconoció que la situación es complicada: "Él es muy mandón, quiere que se hagan las cosas como él quiere, los enanos ya lo han pasado, cuando están con uno y con otro, es incomodo". Intentando que sus hijos pasen el mayor tiempo posible con sus hermanos, Nacho quiere que Miguel se relaje en la educación y el día a día con sus hijos: "Que su padre se relaje, que nadie los va a secuestrar". "Menos mal que no nos casamos, imagínate que Miguel se queda con los hijos porque era el que tenía la economía en ese momento y yo tengo que estar yendo y viniendo" añadió el concursante sobre lo diferente que hubiera sido la separación con una boda de por medio. Con una nueva vida en España donde le espera su pareja Cristian, Palau cree que Miguel podría ponerse celoso de esta nueva relación: "No creo que él tenga a nadie. Podría ponerse celoso, son muchos años viviendo juntos". Hablando una vez más de los problemas económicos que tenía antes de aterrizar en Honduras, Nacho le confesó a sus compañeros que lo ha pasado verdaderamente mal: "Justo antes de venir me faltaba apuntarme de barrendero, yo quiero estar al lado de mis enanos todo el tiempo". Kiko Matamoros debe 1.000 euros a Nacho Palau por lo que pasó en Superviventes: "La desesperación es enorme" Además, el superviviente, tras pasar por el puente de las confesiones, aclaró que tiene una nueva pareja, un tal Cristian que conoció porque trabajaba con su ex marido, el cantante panameño. Sin embargo, esto, según Palau, no ha pasado desapercibido por Bosé, quien le habría llamado para felicitarle por su concurso: "Miguel me ha felicitado por mi concurso. Creo que puede estar celoso porque han sido 26 años juntos", aseguró el concursante.