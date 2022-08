Ha sido una de las caras que ha permanecido en la memoria de los miles de espectadores de La Isla de las Tentaciones. Lucía Sánchez fue conocida por acudir a la tercera edición del reality junto a su pareja en aquel momento, Manuel, con el que rompió su relación durante el programa tras conocer sus actitudes cuando ella no estaba delante y tras una infidelidad. No quedó ahí la cosa. La ex concursante acabó viviendo una historia de amor fuera del programa con uno de los tentadores, Lobo. La polémica fue ampliamente conocida ya que este tentador había salido del programa junto a Marina, otra de las concursantes que rompió su relación con Jesús para irse con un nuevo amor. Pero lo suyo no duró mucho más y unos meses después se vio a Lucía junto a Isaac -nombre de Lobo- con rumores de una infidelidad y una traición a su amiga Marina de por medio.

El cambio estético de una de las concursantes de La isla de las tentaciones en pleno embarazo El reality supo tocar la tecla indicada para convertirse en un fenómeno de masas que todo el mundo quería ver emitido. Después del éxito de sus primeras ediciones, salió La Última Tentación, un junte de parejas, ex parejas, nuevos amores y antiguos tentadores de las tres primeras temporadas. Cambió el formato, pero el hecho de revivir historias que quedaron por resolver en los círculos de fuego del programa enganchó también a la audiencia. En este también participó Lucía que acudió junto a Lobo. En la casa también estuvo Manuel, que acabó forjando una amistad inconcebible con su expareja y tomó el papel de bueno mientras el público odiaba a Isaac, que fue infiel a Lucía en el programa. La pareja rompió en una hoguera de confrontación y durante la emisión -unos meses más tarde que las grabaciones- ya empezaban los rumores sobre con cuál de los dos estaba actualmente Lucía. Finalmente, tras un beso que se produjo en plató tras uno de los debates celebrados en Telecinco, se supo que Lobo y Lucía se habían reconciliado. Ya hay fecha para La Isla de las Tentaciones y Sandra Barneda lo explica entre lágrimas: "Hemos sufrido mucho" Hay más. Unos meses después, Lucía Sánchez anunciaba en sus redes que estaba embarazada. Dio la exclusiva en su programa de MtMad, donde habla de sus vivencias y cuál es su estado actual. Lo cierto es que el hijo que espera es de Isaac, pero ellos dos ya no están juntos. Estos últimos días Lucía ha compartido en su espacio que ha tenido unas pequeñas complicaciones, y ha tenido a acudir a otra citación para una ecografía -una fuera de la planificación habitual-, una cita de "alto riesgo". En las pruebas necesarias salió que tenía el azúcar alto y que, por tanto, era necesaria otra prueba. "Me preocupó porque no entendía nada. No me lo esperaba para nada", contaba Lucía, que confesaba haberse llevado un gran disgusto. La influencer aprovechó su espacio para transmitir una pequeña queja sobre cómo la trataron ese día, ya que, según ella, todo fue muy rápido.