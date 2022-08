Es uno de los programas de más éxito de Televisión Española. Casi está a punto de pillar a grandes como Pasapalabra o Boom. El Cazador ha conseguido hacerse un buen hueco en las tardes de la primera cadena de RTVE. Y lo ha hecho sin hacer demasiado ruido pero con grandes concursantes. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Entre ellos Paz Herrera, una de las mujeres que mejor rentabilizó hace años su paso por Pasapalabra y de las que mejores datos de audiencia consiguió para el formato de la televisión que ahora mismo se emite en Antena 3 pero que en su día pasó por Telecinco.

Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer al cazador. Anoche volvía La noche de Los cazadores a las 22:40, estrenando su segunda temporada, aunque los datos de audiencia marcaron un mínimo histórico. Rodrigo Vázquez continuó siendo el presentador del programa, intentando mezclar la seriedad y el humor para hacer ameno el programa. Recibió a Silvia, una joven concursante que entraba comiéndose el plató, con la misma energía que ella transmitía. "¿Y tú, mi rey?", preguntaba al presentador al recibirla con una sonrisa imborrable. A Vázquez se le pegaba repentinamente la terminología y comenzaba a imitar a la concursante: "Mi rey, ¿qué tal amore, corazón?". Silvia le contestó rápidamente: "Hemos venido a jugar todas nuestras tácticas". El presentador pasaba el testigo a los cazadores: "Despista aquí a tus... ¿cómo les llamas?". Silvia ingeniaba rápidamente un nombre: "Los cinco bebés".

Fue la propia cuenta de Twitter del programa la que bromeó con el cambio de nombre dada la curiosidad que generó la concursante: "¡Hemos cambiado de nombre! Por un momento #LaNocheDeLosCazadores ha pasado a llamarse 'mi rey' por @_rodrigovazquez y 'los 5 bebés' por nuestros cazadores".

Rodrigo Vázquez no pasa desapercibido. La audiencia parece estar encantada con él y así lo comparten continuamente por redes sociales: "Gran presentador!!! El programa cada vez es más entretenido y divertido"; Menudo programón os habéis gastado. Me he reído, he llorado y sobre todo me he puesto de los nervios. Enhorabuena a @_rodrigovazquez por hacerlo tan divertido y a todos y cada uno de los cazadores por hacérmelo pasar tan bien. Un abrazo para todos..