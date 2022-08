Alejandro Nieto ha sido el ganador de 'Supervivientes' , y uno de los concursantes que más ha dado que hablar. Su paso por el programa hizo que se abra de corazón y se enfrente a sus sentimientos más profundos.

El concursante recordó en numerosos momentos lo mucho que se echaba de menos a su hijo. Alejandro fue padre joven y ha explicado en varias ocasiones lo duro que fue para él.

Su padre, Julio Nieto, ha reconocido que su hijo es todo un padrazo: "Cuando él fue papá era muy joven, con muchas ganas de vivir como todas las criaturas cuando tienen esas edades y él a lo mejor al principio no se sintió seguro de ser padre y luego ya cuando nació su hijo ya fue definitivo. Es un padrazo total".

En cuanto a los celos de su hijo, Julio explica: "Esos celos son infundados porque cuando se está enamorado de verdad de una persona a lo mejor esos celos pueden crearse, pero celos sanos, no son celos de machacar a una persona, de tenerla encerrada en una jaula. Son celos porque tú amas a esa persona y no quieres que le toque el viento".

Respecto a Tania Medina, la pareja de su hijo, Julio solo tiene buenas palabras para ella: "La quiero muchísimo, la hemos tenido en casa y es espectacular de educación, de buena persona".

Sin embargo, poco se sabía sobre el pequeño. hasta que el concursante abandonó las paradisiacas playas hondureñas y concedió una exclusiva a la revista Lecturas en la que confesó que su hijo pasó por un cáncer. Gracias a Dios, el pequeño parece estar ya recuperado: "Tiene sus revisiones y ya. Muchas veces he pensado que ojalá lo hubiera tenido yo y no él, pero eso es imposible", aseguró el ganador de Supervivientes. Por ello, Alejandro tuvo que abandonar en su día Gran Hermano VIP: "Cuando se ha curado, pues he sentido una alegría inmensa. Es lo mejor que le puede pasar a una persona", declaró.