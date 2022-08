Carmen Alcayde es uno de los rostros icónicos del mundo del corazón en Telecinco. Desde hace varios meses es una de las colaboradoras habituales de Sálvame, donde ha protagonizado varias polémicas, así como una aplaudida imitación de Chanel y su SlowMo.

El programa ha mantenido una charla íntima con Carmen Alcayde en la que habló, y mucho, sobre sus compañeros y, sobre todo, sus compañeras de Mediaset.

¿A quién dejaría a cargo de sus hijos? ¿Quién llevaría peor verse como un juguete roto? Ella ha confesado que todos los del programa son juguetes rotos al fin y al cabo y que si están allí, es por eso. Carmen no dudó ni medio segundo en decir un nombre que, probablemente, te sorprenda.

Y, la pregunta por la que seguro has entrado a esta noticia… ¿Con cuál de sus compañeros o compañeras tendría un lío? Ojo, que hablamos solo desde la fantasía, Carmen lleva casi tres décadas feliz con su pareja. Pero una cosa sacamos en claro, Alcayde tiene mucha más debilidad por la belleza femenina y solo tiene ojos para sus compañeras. La primera que ha mencionado es Alba Carrillo. "Me parece máxima. No te digo que me pone, peor me podría llegar a poner. La belleza femenina me atrapa más", ha confesado.

Sin embargo, en una entrevista concedida a Outdoor, la tertuliana ha confesado que ha pasado por varias operaciones estéticas para "lograr entrar en televisión". "Cuando me retoqué la nariz me llamaron del primer casting", indicó la colaboradora. "No me creo que sea ella", dice una usuaria de la red social del pájaro azul.