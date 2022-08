Olga Moreno y Marta López disfrutan de las vacaciones juntas al margen de la polémica. Y es que Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, se negó a entregarle el cheque de 200 000 euros al ganador de la edición de este año, Alejandro Nieto. Como ya se había anunciado, Olga Moreno se negó a acudir al plató de 'Supervivientes' para no coincidir con Jorge Javier Vázquez, que lució un traje fucsia durante toda la velada en un claro guiño a Rocío Carrasco. De esta forma, el programa decidió que fuera Lara Álvarez quien asumiera la mencionada función.

No es el único acontecimiento. La que fue su defensora durante su participación en el reality, Ana Luque, estallaba contra Moreno en la revista "Lecturas". Unas declaraciones que han dejado literalmente "en shock" a la sevillana, que se ha enterado por 'El programa del verano' de que su amiga ha concedido una exclusiva cargando contra ella cuando hace tan solo dos días se mostró de lo más cariñosa y cómplice con ella tras coincidir en el plató de 'Supervivientes'. "No tenía ni idea de la entrevista y me he quedado blanca" confesó una Olga muy sorprendida por la inesperada 'traición' de Ana, a la que consideraba un gran apoyo.

Ahora, ajena a las críticas y a los conflictos televisivos, disfruta de unas vacaciones en Formentera, desde donde comparten su faceta más feliz en piscinas y playas. "Mirad con quién estoy de vacaciones", decía en un vídeo Marta López, donde se la podía ver con la ganadora. Las excompañeras de reality han cambiado de playa pero se muestran muy unidas, haciendo caso omiso de lo que ocurre a su alrededor y con una sonrisa imborrable.

López, conocida por su participación en Gran Hermano hace más de veinte años, ha hecho estallar también a la audiencia en los últimos días tras un comentario que fue intuido como homófobo. Durante la emisión del programa, los tertulianos hablaban sobre la nueva pareja de Victoria Federica, Álex Recort, un modelo catalán de 21 años. Prat ha opinado que el joven "es muy guapo y tiene ojazos", algo que no pareció agradar a Marta López, colaboradora, quien dijo "pero tú estás un poco raro", afirmó la tertuliana.