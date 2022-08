"La marquesa" ya está disponible en Netflix. El docureality de Falcó ha visto la luz y no ha tardado en recibir las primeras críticas. La marquesa de Griñón está de estreno y a la espera de una operación sobre la que se generaron rumores dispares antes de su confirmación, y es que su madre tuvo un malentendido con la prensa en el que hizo creer que su hija ya había sido operada. Falcó, sin embargo, aclaró días después que todavía no se había sometido a quirófano y que se encontraba "fenomenal". La operación de hombro debido a la hiperlaxitud que padece no es grave y por lo tanto no corre prisa.

Su nueva serie consta de seis capítulos en los que muestra facetas de su vida desconocidas. El primero de ellos se remontará a su infancia y hará un avance repentino hasta la fiesta de su 40 cumpleaños. Pese a querer mostrar una imagen diferente, más cercana y familiar, a la marquesa ya le han llegado las primeras críticas aunque, como ya dijo en su momento, se siente protegida por sus seguidores en as redes sociales: "Yo misma borro sus comentarios, no hay espacio para ese tipo de críticas abusivas en mi comunidad". Los comentarios llegan de todos los polos de opinión, desde aquellos que estaban deseando verlo hasta los que no querían la producción para nada. De hecho, en pocas horas las redes ya se han llenado de mensajes que siguen la misma línea: "Luego os quejáis de que nos demos de baja, estais diciendo que con el dinero de nuestras suscripciones pagais semejante basura de proyectos? Una señora que no ha hecho nada en su vida?"; "Esto es una falta de respeto a los suscriptores, que van a menos. Yo sigo con ustedes pero últimamente "se salen" con lo que están produciendo. Las vivencias de una pija de mierda que se hace llamar marquesa o no sé que mierdas". Luego os quejáis de que nos demos de baja, estais diciendo que con el dinero de nuestras suscripciones pagais semejante basura de proyectos? Una señora que no ha hecho nada en su vida? — Alvaro Montero (@MGAlvaro) 4 de agosto de 2022 Esto es una falta de respeto a los suscriptores, que van a menos. Yo sigo con ustedes pero últimamente "se salen" con lo que están produciendo. Las vivencias de una pija de mierda que se hace llamar marquesa o no sé que mierdas. — Mode González (@modegonzalez) 4 de agosto de 2022 En el otro lado, los seguidores a los que ha encantado la creación: "Ay, el documental de Tamara Falcó jajajajajajajajajaja es que es tan insoportable que la amo"; "Viendo el programa de Tamara Falcó de Netflix como buena señorona que soy". Otros, sin embargo, no se animan a opinar sin antes haberlo visto: "Supongo que habrá q verlo primero. Prefiero esto antes que las vulgares de las Kardashian. Además, me da buen rollo y me río mucho con ella". Ay, el documental de Tamara Falcó jajajajajajajajajaja es que es tan insoportable que la amo — Sofía (@sofiaizagd) 4 de agosto de 2022 Viendo el programa de Tamara Falcó de Netflix como buena señorona que soy. — Cristina (@cristinakahlo_) 4 de agosto de 2022 Supongo que habrá q verlo primero. Prefiero esto antes que las vulgares de las Kardashian. Además, me da buen rollo y me río mucho con ella. — Jane Doe (@Jane_Doe_II) 4 de agosto de 2022 El documental llega de la mano de los creadores de "Soy Georgina", a la que muchos ya apuntan como destronada después de la entrada de Falcó en el juego. Estos días la marquesa ha vuelto a causar revuelo en redes después de separarse durante sus vacaciones de su marido, con el que acababa de pasar unos días en Mallorca. Falcó ha decidido hacer un retiro religioso a Serbia y puso rumbo hacia el festival "Youth Festival in Megugorje". "La Virgen os está invitando a venir es así como funciona", publicaba en una de sus fotografías de Instagram donde recopilaba el viaje.