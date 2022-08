La ciudad no está hecha para todos y en especial para Krystian, un soltero de 'First dates', que acudió al programa y pudo conocer a Emmanuele, un joven italiano. Sin embargo, aunque entre los dos había grandes diferencias, la cita se desarrolló con interés por parte de ambos.

Krystian se interesó por el tipo de música que le gustaba a su comensal y Emmanuele le ha contado que ha estudiado música y que le gustan muchos géneros él sin embargo, es más de música electrónica y metal, su cantante favorito en Marilyn Manson. A Krystian no le ha pareció mal que su cita fuera fan de Ariana Grande, aunque él reconocía que no era su rollo.

Pero había más: Emmanuele confesaba que tenía a su familia en Italia y Krystian ha querido saber si regresaría a su país. Él respondía que de momento no entra en sus planes, sino que quiere estudiar moda. Kystian reconocía que no tiene gran interés por la moda: "Yo tengo mi propio estilo".

Emmanuele, que afirmaba que no podría vivir en una ciudad pequeña, se quedaba en shock cuando su cita le confesaba que odiaba la ciudad. Krystian se define como un chico “de barrio, de pueblo, yo soy de pueblo… Hace poco cogí un metro solo y vaya mierda, la ciudad me estresa”. Según iban pasando los minutos Krystian y Emmanuele se iban dando cuenta de que no tenían nada en común, aunque algo de curiosidad sí había

En el reservado, Krystian le confesaba a Emmanuele que estaba nervioso, pero que él suele ser nervioso. La química entre ambos era evidente y finalmente decidían tener una segunda cita. Krystian afirmó que se va a atrever a meterse en una gran ciudad como Barcelona para seguir conociendo al italiano.