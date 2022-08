First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Carlos Sobera recibe desde hace años a innumerables personas en busca del amor. Su programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Lleva en el programa desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Tampoco el formato pierde tirón en redes sociales, donde la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas.

Sobera no tiene ningún reparo en hablar sobre su experiencia en el programa. Hace poco participó en una entrevista en el diario El Mundo, donde respondió sin pelos en la lengua a las preguntas sobre el famoso programa de Cuatro. El presentador, muy contento con los descubrimientos que ha hecho en el programa con respecto al amor, explicaba por qué lo consideraba un éxito citando una frase del antropólogo Juan Luis Arsuaga: "decía que la mayor preocupación, la mayor necesidad del ser humano no es la comida: es el amor". Para él, el hecho de que sea un programa de amor es suficiente para ser lo que es: "Ni siquiera necesitamos hacer un esfuerzo".

Para Carlos Sobera presentar First Dates no ha sido solo un trabajo, sino que se ha convertido en una lección de vida. "He aprendido que tenemos que ser totalmente abiertos y tolerantes", contaba a El Mundo. Aseguró que todos los comensales que pasan por el programa son personas de verdad y no actores y cada uno vive el amor de una forma propia.

First Dates sigue buscando parejas para llenar sus mesas de restaurante. En su página oficial, deja disponible un enlace a un formulario disponible para todo aquel que quiera encontrar el amor o, al menos, tenga la intención de intentarlo, sin ningún tipo de garantía.