La Ruleta de la Suerte lleva más de treinta años siendo uno de los programas más populares de la televisión española. Antena 3 sigue apostando por este programa que ya alcanza las 25 temporadas. Pero no todas las temporadas han sido emitidas dentro de la cadena: durante un tiempo, La Ruleta abandonó la casa, hasta su vuelta en 2006. Desde entonces, La Ruleta de la Suerte viene consiguiendo ser líder de audiencia, desplazando incluso a Los Simpson a otra de las cadenas de Atresmedia, Neox.

En este programa se combina la destreza de los concursantes con un público entregado y un presentador que también ha conseguido conquistar al público. Además si algo ha conseguido atraer a la audiencia es que se trata de un concurso del que cualquiera puede participar desde casa intentando adivinar los paneles.

El formato ha logrado ser líder en una franja horaria más que complicada. No hay que olvidar que este concurso compite con Ya es Mediodía, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Telecinco y que trata de repetir el éxito que en su día tuvo la combinación de política, economía, sucesos y tertulia del corazón en el programa de Ana Rosa Quintana. Pero ni aun así ha logrado desbancar a la Ruleta de la Suerte.

Jorge Fernández lleva siendo una cara conocida del programa los últimos años, haciendo equipo junto con la banda que ameniza el concurso. Hoy el presentador ha protagonizado un momento reflexivo que se salió de su faceta más cómica a la que el público está acostumbrado. Inda resolvió un panel cuya pista era "Mick Jagger lo hizo" y que decía así: "Se casó en Bali por un rito tradicional". Jorge Fernández explicaba, después del panel, que realmente las bodas en Bali no tienen validez legal, pero sí que son como una especie de renovación de votos: "No tiene una validez "amorosa", pero...". De hecho, uno de los concursantes, Joan, contaba que su mujer quería hacerlo en su viaje a Bali: "Me pidió volverse a casar allí. Si es tradición...". "Tiene un rollo entre vosotros dos y ya está. Qué chulo, además en Bali, con todo lo que le rodea... Muy bonito", concluía el presentador.