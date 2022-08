Si de alguien se está hablando estos días en Telecinco esa persona es, sin duda, Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja vive uno de los mejores momentos de su fama tras su salida de Supervivientes pero siempre puede haber algo que empañe tanta felicidad. Y en este caso puede que tenga el enemigo en casa. Sálvame Deluxe entrevistará hoy a un camarero que asegura que tiene mucho que decir de la joven Pantoja y que puede que acabe con su relación. Se someterá al polígrafo para intentar demostrar que todo lo que dice es verdad.

Después de más de tres meses de aventuras, 'Supervivientes' llegó la semana pasada a su fin. Aunque muchas de las amistades y romances que comienzan en Honduras son para siempre, tal y como lo han demostrado algunos exconcursantes.

Y parece ser que la historia de amor entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira no ha hecho nada más que empezar. Tras el frío reencuentro de la pareja en plató poco después de que la sobrina de Isabel Pantoja volviese a ver a su exmarido, Omar Sánchez, Yulen y Anabel abandonarían las instalaciones de Telecinco juntos para celebrar el cumpleaños de ella.

La joven pareja ha pasado unas bonitas jornadas aunque sin la familia, ya que dicen no estar listos para eso. "No creo que ahora mismo hablar con Arelys sea lo mejor. Lo de la familia no me gusta, me choca todo bastante", indicó. Aún así, Anabel ha empezado a tener dudas sobre su relación: "Adoro a Yulen, pero tiene que ir despacio. Yo muchas veces le explico las cosas y sigue sin entenderlas, es muy inocente", explicó.

Hoy mismo en Sálvame Anabel Pantoja se ha referido a Julen como su "novio" confirmando así la relación entre ambos.

Desi sentencia la relación

Desi Rodríguez, que pese su expulsión a las pocas semanas de concurso conectó a la perfección con la sobrina de Isabel Pantoja y ahora, para nuestra sorpresa, sentencia su relación con el esgrimista, reconociendo que no es el tipo de hombre que le gustaría para su amiga.

"Me hablas de Anabel y me vuelvo loca" afirma con una sonrisa, confesando que ella no es partidaria de que la influencer consolide su relación con Yulen: "Que pueden estar, pues sí, pero para mí no me gustaría. Que disfrute, que es muy joven y ha pasado muchísimo. Que se 'jarte' de París y de todo* Pero ella necesita una protección un hombre que la eche para adelante" apunta.

Pero Desi no se ha quedado ahí, ya que tan sincera como nos tiene acostumbrados compara al esgrimista con el exmarido de Anabel, Omar Sánchez, y no sale bien parado: "Yulen con la protección de la madre y el padre no es tan maduro como 'el negro'".