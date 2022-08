Nadie está libre de ser estafado. Y menos cuando eres un personaje público. Eso es lo que le ha pasado al concursante de "Pasapalabra" Rafa Castaño, que ha denunciado a través de las redes sociales ser víctima de una estafa. Esto es lo que ha sucedido.

Todo comenzó hace solo unos días. Fue entonces cuando el popular concursante de "Pasapalabra" denunció a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba siendo víctima de una estafa. Más concretamente de un delito de suplantación de identidad en Instagram, donde alguien había creado un perfil falso haciéndose pasar por él.

"Me pasan esto. No soy yo y os agradecería que denunciaráis la cuenta", escribió el aspirante al "Rosco", en un mensaje en el que adjuntaba una captura de pantalla en la que se podía ver una cuenta de Instagram con su nombre e imágenes en las que el protagonista no era él, aunque sí un hombre con el que guarda cierto parecido físico.

Tras el anuncio, su mensaje recibió numerosos mensajes de apoyo. "El precio de la fama", "denunciada", "hecho Rafa", "cómo está la peña...", escribieron algunos de sus seguidores.

Me pasan esto. No soy yo y os agradecería que denunciárais la cuenta. pic.twitter.com/gWKao9IRNc — Rafa Castaño (@Rafael_Castano) 3 de agosto de 2022

El éxito de "Pasapalabra"

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos.

Aún más. Telecinco intentó prolongar el Sálvame y las noticias de cotilleo mientras veía como en su competencia se sumaban los espectadores cada día más al concurso en el que se hacía famosos a personas como Pablo Díaz, el último concursante que consiguió el rosco y que se llevó a casa más de un millón de euros.

Y es que en buena medida el éxito del programa se basa en eso: en tener espectadores muy fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse casi en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pequeña pantalla.